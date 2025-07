Gemeinsam stark auf dem Sommercamp!

Ob beim Volleyball, beim Joggen oder beim Kampfsport am Nachmittag: Alle Geschlechter trainieren zusammen, niemand wird ausgeschlossen. Beim täglichen Sport auf dem Sommercamp geht es nicht darum, wer am schnellsten ist oder die meisten Liegestütze schafft, sondern darum, wie wir zusammen stärker werden.



Ein echtes Highlight wird das Internationale Sportturnier am 2. August! Aus verschiedenen Ländern kommen Jugendliche zusammen und treten beim Volleyball oder beim Fußball gegeneinander an – fair, kämpferisch und immer mit dem Motto: „Freundschaft im Wettkampf“. Wir wollen ganz klar dem Einfluss der AfD in den Thüringer Sportvereinen entgegenwirken und laden ganz herzlich die Mannschaften aus der Region ein. Gemeinsam zeigen wir, was wirklicher Zusammenhalt im Sport bedeutet.



Auch der Kampfsport hat Power: Wir lernen, uns effektiv zu verteidigen – für den Alltag und für Situationen wie z. B. auf Demos. Wir trainieren nicht fürs Ego, sondern wie wir uns gegenseitig unterstützen können, wenn es brenzlig wird.



Also: Auf gehts zum Sommercamp 2025 – lasst uns gemeinsam fit und stark für unsere Zukunft werden!