Große Spendenbereitschaft für das Gesundheitszentrum Al-Awda

Die Islamische Religionsgemeinschaft Hessen (IHR) hatte zu dieser Demo unter dem Motto „Erst Gaza, jetzt Iran – Was ist das nächste Ziel Israels?“ aufgerufen. Zuvor hatten schon Protestaktionen in Frankfurt und Hanau stattgefunden, als Reaktion auf die aktuelle humanitäre Katastrophe im Gazastreifen.

Die Demonstration hatte einen sehr kämpferischen Charakter. Viel palästinensische Fahnen waren zu sehen und immer wieder wurden Rufe wie „Free Palestine“ oder „Stoppt den Genozid“ gerufen. Der Vorsitzende der IHR, Ramazan Kuruyüz, verurteilte in seiner Rede den Völkermord und jegliche Angriffe auf Zivilisten „in Gaza, in Israel, im Iran, in der Ukraine, in Russland – und überall auf der Welt.“



Die MLPD und der Jugendverband REBELL beteiligten sich an der Demo. Wir waren mit unserem Plakat „Stoppt den Völkermord in Gaza!“ dabei, was bei den Teilnehmern gut ankam. Wir verteilen den Spendenaufruf der ICOR zum Aufbau des Gesundheitszentrums Al-Awda und sammeln dafür Spenden. So kamen 190 Euro zusammen und wir erhielten viel Anerkennung und Danksagung für unsere praktische Unterstützung des palästinensischen Befreiungskampfes.