Internationale Gepflogenheiten – so oder so

Es war schon peinlich, was rund um den Den Haager Kongress der NATO inszeniert wurde. Um Trump zu besänftigen, wurde er zum Dinner bei König und Königin eingeladen und durfte im Palast schlafen. Damit er sich nicht langweilt, verkürzte man die Sitzung auf zweieinhalb Stunden. Die westlichen Staatschefs mit NATO-Chef Marc Rutte an der Spitze mutierten zu unterwürfigen Speichelleckern, damit Trump keinen cholerischen Ausfall bekommt.

Die NATO ist nun auf dem Kurs der faschistischen Außenpolitik Trumps. Das bedeutet eine militärpolitische Zäsur. Alles eben „internationale Gepflogenheiten“, wie viele Medien deuteten? Nein – das sind die Gepflogenheiten eines durch und durch dekadenten imperialistischen Weltsystems. Dem entspricht auch der Inhalt. Mit fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts wurde die größte Aufrüstung der Geschichte in „Friedenszeiten“ beschlossen. Das wird den Übergang zur Kriegswirtschaft beschleunigen.

Auch die Maßnahmen, um diese Weltkriegsvorbereitung zu finanzieren, gleichen sich an. Deutschland wird (noch?) nicht zum Faschismus umgebaut wie die USA. Und: Was Trump aggressiv durchsetzt, machen Klingbeil und Merz ähnlich. Natürlich mit gut geprobter demokratischer Attitüde: wie Kürzung humanitärer Hilfe, Streichung der Hilfen für Seenotrettung, faschistoide Flüchtlingspolitik, Subventionen für die Monopole, Wahlbetrug an den Massen. Immerhin sind fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts ja fast die Hälfte des Staatshaushalts, die wieder reinkommen müssen.