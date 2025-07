Countdown der Jugendbrigade nach Südafrika läuft

Der Bau des Jugendzentrums wird unterstützt durch eine Jugend-Brigade des REBELL, die im August nach Südafrika reist.

Marikana schreibt in seinem aktuellen Infobrief: „Die Vorbereitungen für die Ankunft der Brigade sind in vollem Gange. Der große Bauplatz ist bereits fertig gerodet und gerade wird das Fundament des Hauses gebaut. Für diese Arbeiten (Bagger mieten, Material fürs Fundament) wurden kürzlich 1000 Euro an Spenden übergeben.

Vorher hatten wir bereits 2000 Euro Spenden überwiesen, wovon verschiedenes Material gekauft wurde: 20 Dachbalken, 20 Zinkplatten fürs Dach, 5 Fenster und 5 Fensterstürze und 1 Ladung Steine.

Ihr seht, gebraucht werden weitere Steine, Zement, Sand, Kies, weitere Dachbalken, Zinkplatten, Tür, zwei Fenster und einiges andere. Unsere Freunde (von Marikana Südafrika) haben einen detaillierten Kostenvoranschlag aufgesetzt, um mit den vereinbarten 6000 Euro auszukommen.

Die Spannung und Vorfreude in Smiling Valley sind sehr groß. Die Leute können es kaum erwarten, dass nach einem Jahr das Jugendzentrum nun zum Greifen nahe ist. Viele Leute fragen nach Aufnahmeanträgen für Marikana. Ihr wisst ja, dass in Südafrika die Jugendarbeitslosigkeit 60 Prozent beträgt, in Smiling Valley noch mehr.

Ein eigenes Zentrum wird Raum sein für Zusammenschluss, für Lernen, für Lachen, Hoffnung und Kampf für die eigene Zukunft! Ein Gegenpol zu Vereinzelung, Drogen und Alkohol, nicht nur für die Jugend, sondern auch so wichtig für die Eltern und Großeltern.“

Marikana ruft dazu auf: werdet initiativ, um weitere Spenden reinzukriegen. Zum Beispiel ein Sponsoren-Kaffeetrinken oder Sponsoren-Dinner, auch im kleinen Kreis, hilft schon viel. Auf ARTE Mediathek ist eine dreiteilige Doku „Südafrikas Weg aus der Apartheid“. Einen Teil davon könntet Ihr bei dieser Gelegenheit z.B. kritisch angucken.

Um genau zu sein, uns fehlen noch 1.300 Euro.“

Vielen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer!

Spenden bitte unter dem Stichwort „Marikana Jugendzentrum“ an:

Solidarität International

Frankfurter Volksbank

DE86 5019 0000 6100 8005 84

