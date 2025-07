Komm ins Bauteam des Sommercamps!

Das Sommercamp leistet Jahr für Jahr Großes für den Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal. So etwa, als 2015 mit U18-Brigaden die Flüchtlingsunterkunft „Haus der Solidarität“ gemeinsam mit Campteilnehmern und Flüchtlingen aufgebaut wurde. Oder als eine große Fahrzeughalle hergerichtet wurde, in der heute Teile des Fuhrparks des Ferienparks untergekommen sind. Aktuell steht der Ausbau einer angehenden Versammlungshalle mit Selbstversorgerküche an. Hier soll ebenfalls Großes geleistet werden, wenn innerhalb weniger Tage eine komplette Wandverkleidung mit Wärmedämmung, Elektrik und Ständerwerk aufgebaut wird. Dafür suchen wir noch unbedingt Trockenbauer und solche, die in diesen Bereichen Erfahrungen aufweisen.



Aber auch der Bestandserhalt steht auf der Tagesordnung: Wir wollen eine komplette Hüttenreihe von außen neu anstreichen und Reparaturarbeiten durchführen. Auch hier suchen wir noch Maler und Lackierer, damit die Qualität auch richtig gut wird.



Auch die Kinder dürfen in diesem Jahr wieder ran, wenn wir die Wiederaufforstungsarbeiten des Thüringer Waldes ganz praktisch mit unterstützen. Sie sind in der begonnenen globalen Umweltkatastrophe unerlässlich. Gerade bei der aktuellen Hitzeperiode mit über 35 °C kann ein gesunder Wald für Abkühlung sorgen, die für alle nützlich ist. Als Sauerstoffproduzent ist jeder Baum von Bedeutung für die Zukunft.

Darüber hinaus wird es ein besonderes Highlight geben: Wir machen eine Produktionsstraße, ganz wie in der Industrie, zur Herstellung neuer Teile für den Ferienpark. Was genau das sein wird, um das zu erfahren, dazu muss man auf das Sommercamp kommen.

Als Vorarbeiter kann man dazu beitragen, Kinder und Jugendliche an die körperliche Arbeit heranzuführen, ihnen zu zeigen, dass man eben nicht studiert haben muss, um Großes zu leisten. Wir arbeiten dabei auf Augenhöhe mit Kindern und Jugendlichen zusammen, hören zu, wenn sie Vorschläge und Kritiken haben, beantworten ihre Fragen und helfen ihnen, Klarheit für ihre Zukunft zu kriegen. Und das Bauteam baut nicht nur selbst mit auf, sondern verschmilzt richtig mit dem Camp, indem es sich am gesamten Campleben beteiligt, zum Gelingen an allen Ecken und Enden, jedem entsprechend seinen Möglichkeiten, beiträgt.

Mehr zum Programm unter www.rebell.info.