Mahnwache „Gaza soll leben“: Bin immer noch beeindruckt

Ich bin immer noch total beeindruckt von der Zustimmung und der Spendenbereitschaft der Stuttgarter. Unser großes Transparent hat schon von weitem auf das Zelt der Mahnwache aufmerksam gemacht. So haben sich ganze Familien in die Schlange gestellt, um Geld in die Spendenbüchsen für das Gesundheitszentrum Al Awda reinzuschmeißen.

„Darf ich Sie umarmen für Ihr Engagement?“, bin ich von jungen Frauen gefragt worden. Mädchen in der Ausbildung als Krankenpflegerin bedauerten, dass sie kein Geld dabei hatten. Sie sind aber dann vom Bankomat zurückgekommen, um je 10 Euro in die Spendendose zu werfen.

Stuttgart ist seit langem geprägt von der internationalen Zusammensetzung seiner Bewohner. Seit diesem Wochenende ist mir noch deutlicher: Stuttgart ist die Stadt der internationalen Solidarität. 4713,74 Euro sind als Spenden für die Al Awda Health and Community Association zusammengekommen.

70 Menschen haben sich in die Unterschriftenlisten eingetragen. Dabei haben auch einige angekreuzt, dass sie sich vorstellen können, bei Aufbau-Brigaden für

Gesundheitszentren mitzumachen. Ich würde es gut finden, wenn wir solch eine Mahnwache nochmal im Juli machen würden.