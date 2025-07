Norwegischer Pensionsfonds trennt sich von Thyssenkrupp Aktien

Der Fonds sieht es als seine Pflicht an, "Mitschuld an Verstößen gegen die grundlegenden Menschenrechte und das humanitäre Recht zu vermeiden". Israel setze diese Waffen „in einer Weise ein, die schwerwiegende und systematische Verstöße gegen das für diese Konflikte geltende Völkerrecht darstellt," so KLP.

Der Fonds verkaufte den Angaben zufolge Anteile an Thyssenkrupp im Wert von zehn Millionen Kronen (850.000 Euro). Auch die Aktienbeteiligung am US-Fahrzeughersteller Oshkosh wurde ebenfalls wegen der Lieferung von LKW für das israelische Militär verkauft.