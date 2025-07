Philadelphia: 9.000 städtische Arbeiter und Arbeiterinnen streiken

In aller Eile baut die US-Regierung in Florida mitten in dem Sumpfgebiet der Everglades ein Gefangenenlager für Abschiebehäftlinge auf. Es wird auf der Landebahn eines Flughafens errichtet, die in den 70er Jahren erbaut, aber wegen Umweltbedenken nie in Betrieb genommen wurde. Am Samstag säumten Hunderte von Demonstranten einen Teil des U.S. Highway 41, der durch die sumpfigen Everglades führt - auch bekannt als Tamiami Trail -, während Kipplaster, die Material für das Abschiebecamp transportierten, auf das Flugfeld fuhren. Die Trump-Anhänger brüsten sich damit, dass von "Aligator Alcatraz" niemand entkommen könnte. Der Protest richtet sich vor allem gegen Umweltschäden, die ein Zeltlager mit 5.000 Häftlingen für die Everglades und ihr gesamtes Ökosystem bedeuten. Unter den Demonstranten waren auch zahlreiche Vertreter der indigenen Gruppen der Region. Am Dienstag besuchte Trump die Baustelle - auch er wurde mit Protesten empfangen.