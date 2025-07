Radfahrer: Unübersehbar

Sie sind Teil des öffentlichen Verkehrs. Besonders lobenswert: die Kombination Rad / Bahn, die in vielen Städten gefördert wird. Dazu kommt die große Zahl von sportlichen Radfahrern oder Radfahrern, die mit dem Rad ihren Urlaub planen. 3,85 Millionen Fahrräder wurden 2024 in Deutschland verkauft.



In vielen Städten gibt es inzwischen die „Critical Mass“. Dahinter steckt eine weltweite Bewegung. Die Radfahrer treffen sich meist einmal im Monat, um gemeinsam durch die Innenstädte zu radeln. So machen sie auf den Radverkehr als Form des Individualverkehrs aufmerksam. Die Critical Mass hat den Vorteil, dass man nicht als Einzelner radelt, sondern in einer großen Gruppe. Man ist sehr geschützt und kann auch als eher ängstlicher Fahrer daran teilnehmen.



In der großen Gruppe hat man die gleichen Rechte wie ein Autofahrer. Wer daran teilnehmen will, findet viele Gleichgesinnte. Fast allen ist der Schutz unserer Umwelt ein großes Anliegen. Voraussetzung: Das Rad muss technisch in Ordnung sein.



In Mainz treffen sich die Radfahrer jeden ersten Freitag im Monat um 18.30 Uhr am Fischtorplatz / Rheinseite. Die Radfahrer in Wiesbaden treffen sich am dritten Freitag im Monat um 18.30 Uhr am Hauptbahnhof. Erkundigt euch in eurer Stadt, wenn ihr teilnehmen wollt. Es lohnt sich. Das ist auch für Rotfüchse und Rebellen sehr geeignet.