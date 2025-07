Bildungs- und politischer Protest

Schülerdemos in fünf NRW-Städten

Am 26. Juni rief die Landesschülervertretung in fünf Städten Schülerinnen und Schüler auf die Straße. Es kamen in Düsseldorf 120, in Essen 500, in Eitorf, Gummersbach und Münster je 100, jeweils auch aus umliegenden Städten, und zwar vormitttags während des Unterrichts!

Von gos