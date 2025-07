Spendengala für die 3. Internationale Automobilarbeiter-Konferenz in Puna

In dem Artikel heißt es: "Ein wichtiges Ereignis der internationalen Automobil- und Zulieferbelegschaften fand am 14. Oktober 2015 in Sindelfingen - Maichingen statt: die Gründung der IAC, Internationalen Automobilarbeiter Koordination. Nach langer Vorbereitung in vielen Ländern auf dem Globus, von Brasilien, Mexiko, Südafrika, Südkorea über Staaten der EU, wurde der solidarische Zusammenschluss der Belegschaften beschlossen. Wir ducken nicht vor den Konzernbossen, wir, die Beschäftigten verschiedener Hersteller sind nicht Gegner und Konkurrenten, wir sind Kolleginnen und Kollegen, die für eine bessere, andere Zukunft kämpfen.

Im Februar 2020 fand die 2. Konferenz in Südafrika statt. Auch zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus den Mercedes Werken (Sindelfingen, Untertürkheim), VW, Opel u. a. waren anwesend.

Und nun im Jahre 2025 finden wir uns in einer Welt, die geprägt ist von fürchterlichen Kriegen, mit der Gefahr eines 3. Weltkrieges. Mit dramatischen Veränderungen in der Natur und einer Umwälzung der Automobil - und Zulieferindustrie. Verlassen wir uns auf Trump / Putin und Co., welche die Kriege verantworten, oder auf Konzernchefs wie bei Mercedes, VW, Porsche und Bosch, die unter der Parole: Sozialverträglich zehntausende Arbeitsplätze vernichten. Wo ist unsere Zukunft und die unserer Jugend? Das sind die Themen, die uns beschäftigten, damit wir eine lebenswerte Zukunft für uns und unsere Kinder / Enkel schaffen.

Die 3. Weltkonferenz in Indien wird von den Beschäftigten selbst organisiert und finanziert. Wir haben keine Steuertöpfe aus Berlin oder Sponsoring von Konzernen, das wollen wir auch nicht, wir machen es selber.

Zum bundesweiten Auftakt finden in verschiedenen Bundesländern Spendengalas statt. So am 26. Juli 2025 in Sindelfingen - Maichingen in der Alten Turnhalle. Einlass 16 Uhr, Beginn 17 Uhr, Ende 21 Uhr. Eintritt: 15 /10 EURO

Es gibt ein abwechslungsreiches Programm, eine Präsentation über die Ziele der Konferenz, über das Land Indien und die Menschen. Buffet, Kultur und Musik."

Bei Rückfragen unsere Mail Anschrift: iacpressesindelfingen@gmail.com