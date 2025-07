Tausende junger Sportbegeisterter aus aller Welt erwartet

Es werden 10.000 Athletinnen und Athleten sowie Offizielle aus 170 Ländern erwartet. An zwölf Tagen werden sie sich in 18 Sportarten messen: Badminton, Basketball, Bogenschießen, Fechten, Gerätturnen, Judo, Leichtathletik, Rhythmische Sportgymnastik, Schwimmen, Taekwondo, Tennis, Tischtennis, Volleyball, Wasserball und Wasserspringen. Das wird optional ergänzt durch 3 × 3-Basketball, Beachvolleyball sowie Rudern. Austragungsorte sind Bochum, Duisburg, Düsseldorf, Essen und Mülheim an der Ruhr.

Die diesjährigen World University Games (Universiade) verstehen sich als internationales Festival des Hochschulsports. Neben den sportlichen Aktivitäten ist ein allseitiges, kulturelles Rahmenprogramm vorgesehen, mit Workshops, Ausstellungen und Kinderprogramm. Unter jungen Leuten beliebte Interpreten wie Ski Aggu oder Deichkind und Newcomer treten zu relativ günstigen Ticketpreisen auf.



Anders als Sportvereine, die gezielt für den Leistungssport trainieren, richtet sich die Hochschulsport-Kultur an deutschen Hochschulen an alle Studierenden und Hochschul-Beschäftigten, mit vielfältigen Angeboten. Daneben gibt es auch den Bereich des Leistungssports, der das hauptsächliche Klientel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Rhine-Ruhr-Games ist.



Solche Veranstaltungen bringen zum Ausdruck, dass Sport und sportliche Wettkämpfe ein elementares Lebensbedürfnis der Massen sind, auch wenn garantiert profitorientierte und machtpolitische Interessen eine Rolle spielen.

Solche Angebote sollte es nicht nur an Hochschulen geben, sondern in jedem Betrieb und in jedem Stadtteil – kostenlos oder zu kostengünstigen Preisen. „Die revolutionäre Arbeiterbewegung und die sozialistische Jugendbewegung müssen Sport mit und für die Masse der Kinder und Jugendlichen zu ihrer Sache machen“.



Es ist sicherlich lohnend, rund um die Austragungsorte und dem Rhamenprogramm Infostände von MLPD und REBELL durchzuführen und für das Buch „Die Krise der Gesellschaftswissenschaft, der Religion und Kultur“ zu werben!