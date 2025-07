Völkerfreundschaft wurde lebendig in Hagen-Hohenlimburg

Der Frauenverband Courage hatte zu einem gemeinsamen Nachmittag eingeladen. Bei Kaffee, Kuchen und Spielangeboten taute das Eis. Alle wollten ihre Hand auf dem gemeinsamen Transparent rund um den Schriftzug „Völkerfreundschaft macht uns stark“ abdrucken.

Ein Highlight war die von einer Hohenlimburgerin mitgebrachte Torwand. Fußball kann international besonders verbinden. Nach und nach holten einige Kinder ihre Mütter und Geschwister. Ihre Zurückhaltung ist verständlich. Haben viele doch in ihren Ländern und auf ihren Fluchtwegen auch schlechte Erfahrung mit zu viel Vertrauen gemacht.

In seinem Grußwort betonte der stellvertretende Bezirksbürgermeister Mark Krippner: „Nur wenn wir zusammenhalten, wenn wir Vielfalt als Stärke begreifen und uns aktiv gegen jede Form von Rassismus stellen, können wir eine gute Zukunft für uns alle gestalten – in Hohenlimburg, in Hagen und darüber hinaus.“ Begleitet wurde der Nachmittag vom Fachbereich für Integration, Flucht und Asyl der Stadt Hagen.

Die Frauen von Courage dankten allen helfenden Händen. Angesichts der Einschnitte beim Asylrecht durch die Bundesregierung und der immer neuen Fluchtursachen weltweit wünschen sie sich für die Zukunft genau solch lebendige Völkerfreundschaft wie an diesem Nachmittag. Denn aus den Kindern und Erwachsenen aus Syrien, Afghanistan, der Türkei, Somalia, dem Kongo, Tadschikistan und Deutschland war bei fröhlicher Musik eine muntere Gemeinschaft entstanden.