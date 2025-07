Ernsthafte Konsequenzen gefragt!

Liebe Leserinnen und Leser von Rote Fahne News!

Jede Zeitschrift, jedes Nachrichtenmagazin behandelt zurzeit die Hitzewelle. Besonders Südeuropa wird von Temperaturen bis 46 Grad heimgesucht. Im Schatten! Und der Sommer hat gerade erst begonnen! Es werden neue Temperatur- und Trockenheitsrekorde aufgestellt, Busch- und Waldbrände haben wieder begonnen.

Fleißig werden Experten befragt, die sicher viele brauchbare Tipps geben, und manchem Moderator oder Wetterexperten merkt man ehrliche Betroffenheit an. Oezden Terli, deutscher Meteorologe und Wettermoderator im ZDF, nutzt seinen vorhandenen Spielraum, um über die Entwicklung und Gesetzmäßigkeiten der Klimakatastrophe aufzuklären.

Doch wo bleibt in den großen Medien und in den Reihen der Regierung eine umfassende ehrliche Analyse. Gefragt und erforderlich sind ernsthafte Konsequenzen - gerade diese bleiben aber aus. Die imperialistischen Mächte treiben dagegen die begonnene globale Umweltkatastrophe weiter an, gießen Öl ins Feuer, allen voran der faschistische US-Präsident Trump. Doch auch die deutsche Regierung lässt vor Borkum und am Ammersee nach Gas bohren, verfolgt umweltzerstörerische Projekte wie CCUS (CO2-Abscheidung und Nutzung in Verbindung mit unterirdischer Lagerung im Meeresboden) oder Müllverbrennung mit Thermolyse. Dafür ist gepumptes Kreditgeld vorhanden. Ebenso wie auch für eine aggressive Hochrüstung. Für Soziales, Gesundheit und für wirklichen Umweltschutz dagegen nicht.

Deswegen sollten wir bei aller Vorsicht und Umsichtigkeit bei Aufenthalten im Freien es nicht versäumen, gerade jetzt das Buch "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen - was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" von Stefan Engel offensiv anzubieten, weiter bekannt zu machen und um seine Schlussfolgerungen eine breite Debatte zu entfalten. Einschließlich der Stärkung des kämpferischen Zusammenschlusses um wirkliche ernsthafte Konsequenzen.

Dass dieses Buch ganz anders herangeht, wissenschaftlich, vom Standpunkt der Arbeiterinnen und Arbeiter, Angestellten und der breiten Bevölkerung, das merkt man deutlich auch in den "Leitlinien für ein erweitertes Kampfprogramm der Sofort- und Schutzmaßnahmen gegen die globale Umweltkatastrophe."

Da findet man Kampfforderungen, die jetzt und umgehend in der Kommunalpolitik, in den Betrieben und auf den Baustellen eingebracht werden müssen:

Wie zum Beispiel:

"Schaffung und Förderung ausgedehnter Grünzonen, Parkanlagen, Waldflächen, der Begrünung von Gebäuden, ökologisch geplanter Spiel- und Sportplätze vor allem in Groß- und Megastädten. Systematischer Abbau der Unterschiede zwischen Stadt und Land." (S.451)

"Umfassende Schutzprogramme für die breiten Massen ­gegen extreme Hitze und Kälte. Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich, Klimatisierung von Arbeitsstätten und öffentlichen Gebäuden auf der Grundlage erneuer­barer Energien. Vermeidung und Rückbau energiefressender Klima­anlagen, Nutzung traditioneller Bauweisen. Keine Arbeit (außer notwendigen Bereitschaftsdiensten) und keinen Schul- und Universitätsunterricht bei Temperaturen über 30 Grad Celsius! Gesetzliche Schutzprogramme für Arbeitende im Freien!" (S.452)

Zu den dort entwickelten Leitlinien eines Sofort- und Schutzprogramms wird herausgearbeitet, dass sie nur im entschlossenen Kampf durchgesetzt werden können. Vor allem steht das Buch für eine grundlegende gesellschaftsverändernde Lösung der Umweltfrage und Rettung der menschlichen Existenzgrundlagen im echten Sozialismus!