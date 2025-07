Anhaltender Streik im Gesundheitswesen

Seit dem 1. Juli streiken in 14 Gemeinden in der Nähe von Boston im US-Bundesstaat Massachusetts 400 Arbeiter beim Müllentsorgungsunternehmen Republic Services. Sie fordern höhere Löhne und Sozialleistungen. Bestreikt wird die Müllabfuhr und der Betrieb von Recyclinganlagen. Die Gewerkschaft Teamster weitet nun seit dieser Woche den Streik auf andere Regionen in den USA aus, weil der Konzern Verhandlungen in Massachusetts verweigert. Streikposten zogen vor Abfallanlagen in der Süd- und Nordkalifornien, Washington, Georgia und Illinois auf, mindestens 4.000 Müllwerker beteiligten sich an Streiks. Republic Services ist der zweitgrößte private Entsorgungskonzern in den USA.