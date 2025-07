Attika: Studenten protestieren gegen Verschärfung von Disziplinargesetzen

Am Donnerstag demonstrierten Tausende auf den Straßen Brasiliens, sie sind wütend und protestieren gegen US-Präsident Donald Trump und seine Verhängung von 50 % Zöllen auf brasilianische Produkte. Trumps hat die neuen Zölle verhängt, weil er erreichen will, dass der Prozess gegen seinen Freund, den faschistischen brasilianischen Ex-Präsidenten Bolsonaro eingestellt wird. Bolsonaro wird beschuldigt, eine „kriminelle Vereinigung“ angeführt zu haben, die seinen Nachfolger Luiz Inacio Lula da Silva nach dessen Wahlsieg 2022 an der Übernahme des Präsidentenamtes hindern wollte. Die brasilianischen Gerichte werden darüber entscheiden. Aber die brasilianische Führung sagt, sie werde nicht nachgeben. „Wenn es etwas gibt, was eine Regierung nicht tolerieren kann, dann ist es die Einmischung eines Landes in die Souveränität eines anderen“, sagte der brasilianische Präsident Lula. „Und was noch schlimmer ist, die Einmischung eines Präsidenten eines anderen Landes in das brasilianische Justizsystem“. Auf der Avenida Paulista in Sao Paulo verbrannten die Demonstranten Bilder von US-Präsident Trump.