Kommunalwahlen in NRW

AUF-Bündnisse, Kumpel für AUF, Auf-Ruhr treffen sich

Am 14. September sind Kommunalwahlen in NRW – die meisten wissen das noch nicht. Um ein gemeinsames weiteres Vorgehen zu besprechen, treffen sich die AUF-Bündnisse am Samstag, 12. Juli, um 15.30 Uhr, in der Tagungsstätte „Schacht 3“, Koststr. 8, Gelsenkirchen. Alle an einer fortschrittlichen Kommunalpolitik Interessierten sind herzlich eingeladen.

Korrespondenz aus Bergkamen