Urlaub in den Karnischen Alpen

Geschichte: Die freie Partisanenrepublik Karnien

Diesen Sommer zog es uns in die italienischen Berge – in die wunderbaren südlichen Karnischen Alpen, die fast kein Mensch kennt! Die Anfahrt war auch mühsam: Jenseits von Etsch und Eisack in Südtirol fuhren wir stundenlang auf Landstraßen. Da wussten wir noch nicht, dass diese Abgelegenheit eine wichtige Bedingung für das war, was wir bald entdecken konnten: Im Sommer 1944 bildete sich hier in den abgeschiedenen Bergen und Tälern des heutigen Friaul Julisch-Venetiens die Partisanenrepublik Karnien.

