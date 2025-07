Die Hafenarbeiter von Cosco rufen zum Aufstand auf!

Hafenarbeiter von den Cosco-Peers in Piräus und die Bewegung "Boycott, Divestment and Sanctions" (BDS) rufen alle Menschen von Athen auf, gemeinsam zu verhindern, dass das Schiff Ever Golden im Hafen von Piräus anlegt.

Das Schiff Ever Golden, das am 12. Juli an den Kais 2 und 3 von Piräus anlegen soll, transportiert Militärstahl mit Endziel Israel. Es handelt sich um Kriegsmaterial, das, wenn es entladen und umgeladen wird, Kinder, Zivilisten, Krankenhäuser und Schulen durch die faschistische Regierung Israels gegen das palästinensische Volk einsetzen wird. Im Hafen soll die Ladung von 75 Paketen Militärstahl in das unter saudischer Flagge fahrende Schiff Folk Dammam umgeladen werden. Der Bestimmungsort ist der israelische Hafen von Haifa.

Mit einer Massenkundgebung soll das Umladen verhindert werden. Die internationale Solidarität mit Palästina wächst. Die Gewerkschaft der Hafenarbeiter von Piräus, ENEDEP, hat in einer Erklärung klargestellt, dass die Arbeiter sich nicht zu Komplizen des Mordens am palästinensischen Volk machen werden. Sie ruft die Kollegen dazu auf, keine entsprechenden Arbeiten zu übernehmen. Auch das Arbeiterzentrum von Piräus und weitere Gewerkschaften sowie Schüler- und Studentenvereinigungen mobilisieren die Bevölkerung, zur Massenkundgebung zu kommen, für „Freiheit für Palästina“ zu kämpfen und zu verhindern, dass die Umladung stattfindet.

Hier ein Auszug der ENEDEP-Erklärung

Die Hafenarbeiter von Piräus werden sich nicht mitschuldig machen. Wir laden kein militärisches Eisen von der Ever Gold - Freiheit für Palästina! Unsere Gewerkschaft, die ENEDEP, erklärt mit Stolz und Kampfgeist, ... ihre Hände nicht zu beschmutzen. Das Schiff Ever Golden, das am 12. Juli an den Kais 2 und 3 von Piräus anlegen soll, transportiert Militärstahl mit Endziel Israel. Es handelt sich um Kriegsmaterial, für das Verbrechen, das der Mörderstaat Israel gegen das palästinensische Volk verübt.

Der Hafen von Piräus ist kein vorgeschobener Stützpunkt der USA, der NATO, der EU und der Kriegstreiber, er ist kein Umschlagplatz für tödliches Material, er ist ein Ort der Arbeit und des Kampfes der Arbeiterklasse. Wie wir es schon in der Vergangenheit getan haben, werden wir auch jetzt keinen Zentimeter der mörderischen Ladung entladen!

Wir rufen zum Aufstand auf! Wir rufen alle Menschen in Piraeus zu einer Massenmobilisierung an den Kais 2 und 3 am Tag der Ankunft der Ever Golden auf, um den Transport dieser Ladung von unseren Häfen zu blockieren!

Freiheit für Palästina! Die Häfen gehören den Arbeitern, nicht den Mördern der Völker! Wir werden keine Kriegslasten entladen! Wir machen uns nicht zum Mittäter! Wir werden nicht zu Handlangern der USA, der NATO, der EU, Israels oder Chinas, die die grundlegende Infrastruktur des Landes nutzen, um die Welt neu aufzuteilen, indem sie mit dem Blut der Völker und dem Völkermord am palästinensischen Volk Grenzen ziehen. Wir stehen auf der richtigen Seite der Geschichte und akzeptieren nicht, selbst zum Ziel von Vergeltungsmaßnahmen zu werden.

ENEDEP – Gewerkschaft der Beschäftigten an den Kais II und III von COSCO im Hafen von Piräus