Pflegeversicherung

Kapitalistenverbände: „Pflegt Euch doch selber!“

Längst pfeifen es die Spatzen vom Dach: Das Sozialversicherungssystem in Deutschland ist in der Krise: steigende Beiträge für die Versicherten und immer mehr Zuzahlungen in der Krankenversicherung. Die unzureichende Pflegeversicherung frisst die Ersparnisse ganzer Generationen, obwohl viele Heime in schlechtem Zustand sind und die Personalnot allgegenwärtig ist.

Von güs/Dresden