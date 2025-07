USA

Fortschrittlicher Kandidat für das Bürgermeisteramt in New York

Nach dem 1. Mai 2025 mit mehr als 1300 Demonstrationen mit 1 Million Teilnehmern sowie 5 Millionen in 2000 Demonstrationen in den „No-Kings“-Protesten am 14. Juni mit Beteiligung einzelner Gewerkschaftssektionen stärkt sich der Linkstrend derzeit deutlich. Das kommt auch in der Nominierung von Zohran Mamdani zum Kandidaten der Demokratischen Partei für die Bürgermeisterwahlen in New York City zum Ausdruck.

Korrespondenz