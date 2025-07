Freiheit für Sevda Perihan Erkılınç und alle inhaftierten Journalist*innen in der Türkei!

In der Türkei hält die Welle von Verhaftungen und Repression gegen all jene an, die sich kritisch zur Regierung äußern oder sich für einen revolutionär-demokratischen Wandel einsetzen. Besonders betroffen sind Journalist*innen, denn wer die Wahrheit berichtet, gerät ins Visier eines autoritären Staates. Die zunehmend geschwächte AKP-MHP-Regierung versucht, durch Einschüchterung und staatliche Gewalt an der Macht zu bleiben.

Ein aktuelles Beispiel ist die Inhaftierung der Journalistin Sevda Perihan Erkılınç, Reporterin der Zeitung Özgür Gelecek. Sie wurde am 29. April 2025, wenige Tage vor dem 1. Mai, bei einer Hausdurchsuchung in Istanbul festgenommen. Gemeinsam mit Songül Yücel, Chefredakteurin der Zeitschrift Ön Söz, wurde sie ins Gefängnis gebracht. Der Vorwurf: Sie hätten trotz Verbots zu einer 1.-Mai-Aktion auf dem Taksim-Platz aufgerufen und eine „Provokation geplant“. Doch Sevda Erkılınç ist bekannt für ihr langjähriges Engagement für Frauenrechte und soziale Gerechtigkeit. Ihr „Verbrechen“ besteht darin, die Stimme der Arbeiter*innen, Frauen, LGBTI+ und anderer unterdrückter Gruppen öffentlich hörbar zu machen.

Noch immer, zwei Monate nach ihrer Verhaftung, liegt keine Anklageschrift gegen sie vor. Ihre Inhaftierung ist ein Angriff auf die Pressefreiheit, ein Versuch, kritische Berichterstattung zum Schweigen zu bringen. Es geht hier nicht nur um einen Einzelfall, sondern um ein systematisches Vorgehen des Staates gegen freie Medien.

Die Wahrheit lässt sich nicht einsperren!

Sevda Perihan Erkılınç steht stellvertretend für viele Journalist*innen in der Türkei, die aufgrund ihrer Berichterstattung verfolgt und inhaftiert werden. Wir fordern ihre sofortige Freilassung und die aller inhaftierten Medienschaffenden!

Pressefreiheit ist kein Verbrechen – sie ist ein Grundrecht.

Die Verfolgung von Journalist*innen ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit und die Demokratie. Setzen wir gemeinsam ein starkes Zeichen gegen Repression und für das Recht auf freie Information!

Wann?

Mittwoch, 9. Juli, um 17.30 Uhr

Wo?

Vor dem WDR Köln, Wallrafplatz 5, 50667 Köln



Kommt zahlreich, bringt Schilder, Transparente und eure Stimmen mit. Seid laut für Gerechtigkeit und Pressefreiheit!

Solidarität ist unsere Stärke!