Belgien

Fünfter Generalstreik gegen "Arizona"-Regierung

Am 25. Juni waren erneut Zehntausende in Belgien im Kampf gegen die Arizona-Regierung auf der Straße. Flughäfen, Busse, Bahnen und die Müllabfuhr standen still oder wurden stark eingeschränkt.

Korrespondenz aus Bochum