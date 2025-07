Kein Platz der „Heimat“ und anderen Faschisten in Kray

Die Antirassistische Anwohnerinitiative macht zusammen mit weiteren Gruppen, darunter die MLPD und der Jugendverband REBELL, um 18.30 Uhr eine Kundgebung an der Ecke Marienstraße / Kiwittstraße. Diese wurde inzwischen von der Polizei bestätigt. Hier wird es ein offenes Mikrofon (auf antifaschistischer Grundlage) geben.

Es ist zu erwarten, dass erneut junge Faschisten von „Jung und stark“ und anderen Gruppen zum „Offenen Treffen“ anreisen. Besondere Aktualität bekommt dies dadurch, dass diese Gruppen angekündigt haben, den Christopher Street Day in Essen am 2. August stören zu wollen. Man kann davon ausgehen, dass am Freitag Absprachen dazu getroffen werden sollen. Ihre Aggressivität und Gewaltbereitschaft haben diese Menschen bei verschiedensten Anlässen bewiesen. Bundesweite Medien berichteten darüber.

Wir fordern die Polizei auf, eine nunmehr vierte „Spontandemonstration“ der Faschisten durch Kray zu unterbinden, die in der Vergangenheit einschüchternd und unter rassistischen und antikommunistischen Parolen stattfanden.