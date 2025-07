Kumpel für AUF beim Karnaper Dorffest

Das Fest stand unter dem Motto „Karnap ist bunt“. Mit dabei: Eis, eine Fotobox, Bergmannshelme und -Hemden, Grubenlampen, Tornister – sodass sich die Besucher als Bergmänner und – sehr beliebt – auch als Bergfrauen fotografieren lassen konnten.



Wir erhielten großen Zuspruch mit dem Anliegen, die Werte und Tradition der Bergleute – harte Maloche, Zusammenhalt und Solidarität, egal aus welchem Land man kommt – hochzuhalten, gerade in der heutigen Zeit. Das freute viele Besucher, da hier fast jeder einen Bergmann in der Familie hat. Zum anderen war es auch ein wichtiges Signal gegen den Missbrauch der Bergarbeiterkultur durch Guido Reil von der AfD, der im Stadtteil angeblich seine Hochburg hat.



Wie so oft war in Karnap von dieser Hochburg mal wieder nichts zu spüren. Das unterstrichen auch einige ehemalige Kumpels: „Die, die heute die Leute gegeneinander aufbringen, hätten uns damals unter kommen müssen. Unter Tage legst du dein Leben in die Hand deiner Kumpels. Da ist die Hautfarbe egal. Wer da einen Keil reintreibt, hat da nichts zu suchen.“



Andere freuten sich, mal wieder eine Ausgabe der Bergarbeiterzeitung Vortrieb in der Hand zu halten, an die viele noch gute Erinnerungen haben. Kumpel für AUF und das Anliegen dieser Bewegung wurde auch mit einem Interview auf der Bühne vorgestellt. Spontan kam danach eine alte Bergarbeiterfrau auf die Bühne und spielte das Steigerlied auf ihrer Mundharmonika vor. Die Bergarbeiterkultur lebt und sie ist gegen völkische Spaltung und faschistische Gefahr heute wieder brandaktuell.