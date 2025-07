"Ich bin gegen Völkermord. Ich unterstütze die Palestine Action"

Bei Überschwemmungen in Texas im Süden der USA sind mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Kinder aus Sommercamps werden vermisst! Starke Regenfälle hatten am Freitag für Überschwemmungen ausgehend vom Guadalupe River gesorgt. Das Gebiet in Texas ist beliebt für Sommercamps. In den USA nutzten viele das verlängerte Wochenende mit dem Unabhängigkeitstag am Freitag für Ausflüge. Mit tragischem Ende.