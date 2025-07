Ein Jahr danach: Massenhafter Kampf um die Denkweise entbrannt

Erfolgreich wurde die Regierung der AWAMI-League gestürzt und die Premierministerin Sheikh Hasina floh nach Indien ins Exil. Sie wurde mit offenen Armen von der faschistischen Modi-Regierung empfangen. Das Interesse Indiens am Einfluss in Bangladesch ist groß und Sheikh Hasina hat immer gut mit ihnen zusammen gearbeitet, trotz der Erpressung mit dem Stopp der Wasserzufuhr durch die großen Flüsse in der Trockenzeit sowie der Öffnung der Dämme in der Regenzeit.



Das richtete große Schäden in der Landwirtschaft im Norden Bangladesch an und hat auch mit der unzureichenden Eigenversorgung des Landes und dem Hunger der Bevölkerung zu tun. Die Bevölkerung im Grenzgebiet wird auf beiden Seiten vom indischen Militär drangsaliert, wenn sie ihre Verwandten im indischen oder bengalischen Teil besuchen wollen, es gab mehrere Tote – auch Frauen.



Die Hoffnungen auf eine demokratische Veränderung waren groß. Ein Schlaglicht darauf wirft der Fall einer Hochschullehrerin: „Nadira Yeasmin, Hochschullehrerin in Narsingdi und Herausgeberin einer feministischen Zeitschrift, schrieb über gleiche Erbrechte. ... Ihre Worte lösten einen Sturm der Entrüstung aus. Die Regierung stellte umgehend ein 48-Stunden-Ultimatum zu ihrer Entlassung. Es gab keine Untersuchung. Auch ihr Recht auf eine Stellungnahme wurde nie eingeräumt. ... Es ist ein Warnschuss an jede Frau, jede Lehrerin, jeden Freidenker in Bangladesch, der es wagt, die etablierte Macht herauszufordern.“¹ ...

