Nepal entdecken! – Vorstellung unserer Trekking-Touren in das Langtang-Gebiet

Erlebt einen spannenden Bildervortrag von unseren Referenten und Nepal-Kennern Gabi und Thomas Beisenkamp, die bereits viele Male für verschiedenste Projekte in Nepal unterwegs waren. Sie werden euch zwei unvergessliche Trekking-Touren vorstellen, die People to People im Dezember durchführen wird. Lasst euch durch spektakuläre Landschaften und zu faszinierenden Einblicken in das Leben der Menschen in Nepal führen.



Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, sich auszutauschen und Fragen zu der Reise zu stellen. Für kleine Leckereien und Getränke ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Wann und wo?

Die Veranstaltung findet am Samstag, 19. Juli, um 17 Uhr im Laden von People to People in der Hauptstr. 40 in 45879 Gelsenkirchen statt.