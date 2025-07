Nepal: Große Protestdemonstration von elf linken Kräften

Sie hatten sich bereits zu einer gemeinsamen Veranstaltung zusammengefunden, wollten jetzt aber trotz Monsunzeit auch öffentlich protestieren. Es ging um die Unterstützung der palästinensischen Befreiungsbewegung, den Widerstand gegen den von Israel in Gaza verübten Völkermord und gegen den Angriff des amerikanischen Imperialismus und Israels auf den Iran. Schließlich ging der Protest in eine Massenkundgebung über.

In seiner Ansprache an die Versammlung sagte Chitra Bahadur K.C. von der Nationalen Volksfront: "Nur die Linke kann sich dem Imperialismus wirklich entgegenstellen. Die heutige Demonstration gegen den Imperialismus hat das bewiesen. Es ist ebenso bedeutsam, dass eine so breite Solidarität unter den linken Kräften Nepals entstanden ist. Diese große Kundgebung wurde zur Unterstützung des Befreiungskampfes des palästinensischen Volkes, gegen den von Israel in Gaza begangenen Völkermord und gegen den amerikanischen Imperialismus und die israelische Aggression im Iran abgehalten. Wir müssen hoffen und darauf hinarbeiten, dass diese Einheit unter den linken Kräften Nepals in den kommenden Tagen noch stärker wird."