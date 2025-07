Pretoria: Protest gegen Ausweissperren

Hunderte Menschen protestierten am 3. Juli vor dem Sitz des Innenministeriums in Pretoria und verlangten die Freigabe ihrer Ausweispapiere. Der Protest wurde von der Bürgerinitiative Soil of Africa organisiert. Die Demonstranten erklärten, ihre Ausweispapiere seien ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen gesperrt worden. Ohne Ausweise haben sie keinen Zugang zu Sozialleistungen, zum Gesundheitssystem, zur Beschäftigung und zu anderen Dienstleistungen. Die Behörde hat erklärt, dass sie die Ausweisnummern sperrt, um Identitätsbetrug und irreguläre Migration zu verhindern. Das Oberste Gericht von Gauteng hatte jedoch im Jahr 2024 erklärt, dass es verfassungswidrig sei, wenn die Behörde ID-Nummern ohne Vorankündigung, rechtzeitige Untersuchung und Einspruchsverfahren sperrt. Dem Urteil leistete die Behörde aber nicht Folge: Etwa 700.000 Menschen sind von gesperrten Ausweisen betroffen.