Montag früh um 6.30 Uhr Kundgebung gegen Militärtransport nach Israel

Sie wollen jetzt erst am Montagmorgen um 6.30 anlegen. Sie hoffen, dass es um diese Zeit schwerer sein wird, Massen zu mobilisieren. Da machen sie aber die Rechnung ohne die Hafenarbeiter.

In ihren neuen Aufruf gemeinsam mit anderen Gewerkschaften, Massenorganisationen, Arbeiterorganisationen, Studenten, der Vereinigung palästinensischer Arbeiterinnen und Arbeiter Griechenlands schreiben sie: „Wagt es nicht, euch mit uns anzulegen, und wagt es nicht, im Hafen von Piräus anzulegen.“

Jetzt erst recht alle zur Massenversammlung am Montag um 6.30 morgens. Alle zu der Versammlung unserer Vereinigungen am Montag, 14. Juli, um 6.30 Uhr morgens im SEMPO in Neos Ikonio, Pier II und III. Wir bekräftigen unsere Solidarität mit dem palästinensischen Volk bis zur Freiheit.

Rote Fahne Newes wird weiter aktuell berichten.

