Bundesregierung: "Vorwärts in die nächste Krise?"

Der Kampf gegen die Verunglimpfung der Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf durch Reaktionäre und Faschisten geht die Arbeiterklasse und die fortschrittliche Opposition an. Auch wenn die Stellenbesetzungen nach Parteinproporz und mit Geschacher vor sich gehen, ist es doch ein Unterschied, ob eine Richterin mit einer fortschrittlichen Auffassung zum Recht auf Schwangerschaftsabbruch im Bundesverfassungsgericht tätig ist oder eine reaktionäre Scharfmacherin. Beispiele dafür gibt es auch in anderen Ländern, u.a. in Polen und in Israel. Dort gingen vor dem Gaza-Krieg Hunderttausende gegen die sogenannte Justizreform von Netanjahu auf die Straße und stürzten die Regierung in eine offene Krise. Umgekehrt hat der faschistische US-Präsident Donald Trump bereits in seiner ersten Amtszeit der Obersten Gerichtshof umgebaut und macht sich das jetzt zunutze. Ein klares Argument dafür, auch in dieser Frage der Wahl von Richterinnen und Richtern am Bundesverfassungsgericht den Kampf um den Erhalt und die Erweiterung bürgerlich-demokratischer Rechte und Freiheiten zu führen.