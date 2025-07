September-Subbotnik steht an

Liebe Freundinnen und Freunde des Ferienparks Plauer See! Zu den Sommerferien möchten wir Euch erinnern bzw. einladen zum Subbotnik im September.

Save the date: Samstag, 20. September und Sonntag, 21. September!

Mit unseren Subbotniks verwirklichen wir den selbstlosen Einsatz für ein Haus, das mit Herz und Tat auf Seiten derjenigen steht, die nicht in der Barbarei eines Atomkriegs, einer Umweltkatastrophe oder einer faschistischen Tyrannei untergehen wollen. So ist jeder Subbotnik auch ein Einsatz für eine lebenswerte Zukunft! Was Euch im Einzelnen erwartet, teilen wir Euch dann Mitte August mit. Wir freuen uns auf Euch!

Organisatorisches

Reisekosten (Fahrkarte oder 0,25 Euro pro km) übernimmt der Ferienpark (mindestens ein voller Tag Teilnahme am Subbotnik). Nutzt günstige Reisemöglichkeiten, z. B. das Deutschlandticket! Für Unterkunft und Verpflegung fallen 12 Euro pro Tag an. Das deckt nicht die Kosten (29 Euro), weshalb Spenden willkommen sind. Bettwäsche kostet einmalig 10 Euro Leihgebühr (verpflichtend in Hotel und Blockhütten). Feierabendgetränke gehen extra. Anreise am Freitagabend ist möglich und sinnvoll.



Bitte meldet Euch umgehend an, damit das Haus planen kann! Nicht bis Anmeldeschluss warten! Je früher, desto besser!

Anmeldung

Ferienpark Plauer See, Insel Werder 6, 17214 Alt Schwerin, Telefon: 039932 82700, info@ferienpark-plauersee.de. Anmeldeschluss ist Sonntag, 14. September 2025.