Starker Auftakt für Spendenkampagne zur Automobilarbeiterkonferenz

Bei bestem Wetter und bester Laune fand am letzten Samstag in Braunschweig die Spendengala zur Finanzierung der 3. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz in Pune / Indien statt. Sie war die erste von insgesamt vier Spendengalen und einem Spendenkonzert im ganzen Bundesgebiet.

Wie die Internationale Automobilarbeiterkonferenz selbst sind auch die Spendengalen von den Teilnehmern und den Gruppen der internationalen Automobilarbeiterkoordinierung vollständig selbstorganisiert. Das begeisterte und weckte die Initiative der Teilnehmer: ein mehr als reichhaltiges Buffet, Lieder aus der VW-Tarifrunde bis zur Gaza-Solidarität, Lyrik von einem ehemaligen Montagebandarbeiter, eine Tanzvorführung, wunderschöne Musik der Gruppe „lucky punch“ aus Hannover und vieles mehr … .

Es kamen Kolleginnen und Kollegen aus den VW-Standorten Hannover, Braunschweig, Wolfsburg und Kassel, von Opel in Eisenach, CATL in Erfurt und Mercedes-Benz in Bremen. Darüber hinaus waren Gäste aus Emden und Reutlingen extra den weiten Weg gekommen. Die breite Teilnahme aus dem ganzen Norden brachte in einer kurzen Diskussionsrunde die Erfahrungen aus der bisherigen Spendensammlung zusammen. Die Spendengala erklärte einstimmig ihre Solidarität mit einem Vertrauensmann aus Hannover, den VW wegen eines vierminütigen Bandstopps in der Tarifrunde abgemahnt hatte.

In einem Redebeitrag kam die Enttäuschung über das Ergebnis der Tarifrunde bei VW im Dezember 2024 zum Ausdruck, aber auch, dass damit viele Illusionen zerbrochen sind und die Erkenntnis unter den Arbeiterinnen und Arbeitern reift, selber aktiv werden zu müssen, wenn man die eigenen Interessen durchsetzen will.



Das kam auch im Ergebnis zum Ausdruck: Gut 3200 Euro konnten an die Spendenkasse der Koordinierungsgruppe hauptsächlich für die Reisekostenunterstützung übergeben werden. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen beteiligten sich mit leckeren Essensspenden zum Buffet oder verteilten Einladungen zur Spendengala an den Werkstoren, obwohl sie selber zeitlich gar nicht teilnehmen konnten. Andere spendeten bis zu 50 Euro für ein Supporter-Ticket. Das ist der Geist, wie solche großen Projekte durch den Beitrag vieler Wirklichkeit werden.



Jetzt geht es darum, die Teilnahme an der Konferenz in Pune / Indien zu organisieren, die Visa, die Flüge ... und natürlich weiter Spenden zu sammeln und die internationale Automobilarbeiterkoordinierung weiter zu aufzubauen, damit in Zukunft noch mehr Freundinnen und Freunde noch größere Projekte verwirklichen.