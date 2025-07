Rechte Gewalt: Statistik beschönigt

Doch ein Rechercheteam der Zeit hat zusammen mit anderen Journalisten der Frankfurter Rundschau eine eigene Zählung über die Jahre fortgeführt. 86 weitere Todesfälle wurden aus ihrer Sicht einwandfrei als rechts motiviert nachgewiesen. Die Fakten dafür lagen alle auf dem Tisch, die staatlichen Behörden sehen die Weltanschauung der Täter allerdings nicht als Ursache ihrer Taten!

Über einen Fall schreibt die Frankfurter Rundschau: "Der 38-Jährige (tunesische Geflüchtete) war den Angaben zufolge in der Nacht vor Heiligabend 2023 von einem evangelikalen Christen, der NS-Devotionalien besaß und ein Benutzerkonto in einem Webshop der AfD hatte, nach einer verbalen Auseinandersetzung erschossen worden. An der Garage des Täters sei der Schriftzug 'Deutsches Schutzgebiet' angebracht, über der Hundehütte die Aufschrift 'Wolfsschanze' – klare Hinweise auf rechtsextremes Denken. All dies hatte die Polizei ermittelt. Rassismus als Tatmotiv ... habe aber für das Landgericht … keine Rolle gespielt.“

Faktisch ist also nachgewiesen, dass mindestens 203 Menschen Opfer rechter Gewalt in Deutschland geworden sind. Die Dunkelziffer ist darüber hinaus groß