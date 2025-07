Frankfurt am Main

Stoppt Hunger, Tod und Vertreibung in Palästina

Unter dem Motto „Stoppt Hunger, Tod und Vertreibung in Palästina“ findet am morgigen Samstag, 12. Juni, um 15 Uhr eine vierte Mahnwache verschiedener Bündnispartner, darunter auch die MLPD, auf dem Willy-Brandt-Platz in Frankfurt am Main statt.

Von ffz