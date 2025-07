VW-Manager am Band

Was treibt die CEOs ans Band? Wollen sie sich einschmeicheln? Oder an das, was in unseren Köpfen ist, heran? An unser Wissen über den Produktionsablauf, aus dem sie noch mehr Profit pressen können? Bloß nicht zu lange und nicht zu viele auf einmal, meine ich. Denn ihre bisherige Unwissenheit treibt ja schon eine Menge Blüten im Betrieb, zumal ein oberster Hirsch sich Blume nennt.



Aber im Ernst: In der Kulturrevolution im damals noch sozialistischen China wurden tatsächlich die Betriebsleiter verpflichtet, regelmäßig in der Produktion zu arbeiten. Sie wurden aber auch demokratisch von der Belegschaft gewählt. Und bereits die Pariser Kommune 1871 setzte durch, dass gewählte Leitende in Staat und Wirtschaft nicht besser bezahlt werden als die, von denen sie gewählt wurden.

Ein guter Anlass, mal nachzudenken, wie zukünftig echter Sozialismus möglich wäre.