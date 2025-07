Antifaschistischer Theaterintendant wird rausgeschmissen

Das Theater erreichte 2024 in Senftenberg und bei Gastspielen in der Region 68 000 Besucherinnen und Besuchern in einer Stadt mit 23 000 Einwohnern. 82 % Auslastung, Einnahmen, von denen sogar Rücklagen gebildet werden können. Von solchen Zahlen können viel derartige Einrichtungen nur träumen. Mangelnde Erfolge oder Kompetenz sind offensichtlich nicht die Gründe. Bürgermeister und Landrat geben zu den Gründen keine Auskunft. Personalfragen werden ja vertraulich behandelt.

Allerdings hängt im Foyer des Theaters ein Regenbogenschild: „Kein Platz für Rassismus, Antisemitismus, Homofeindlichkeit, Nationalismus, Diskriminierung.“ Und der Mann hat auf einer antifaschistischen Demonstration gesprochen.

Antifaschismus als Entlassungsgrund kann nicht akzeptiert werden! Solidarität mit Daniel Ris! Sein Vertrag muss verlängert werden!