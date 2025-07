Auf zur »Zimmerwaldkonferenz 2.0« am 6. September 2025 in Zürich!

Die Zeit ist reif für internationalen Meinungs- und Erfahrungsaustausch sowie gemeinsames Handeln gegen Faschismus und Krieg! Inmitten täglich neuer weltweiter Kriegsbrandherde und der Gefahr eines atomaren Dritten Weltkriegs und einer weltweiten faschistischen Welle sagen wir: Dem sehen wir nicht tatenlos zu! In vielen Ländern finden Proteste statt. Notwendig ist, dass sie sich international koordinieren und zusammenarbeiten! Deswegen laden wir ein!

Inspiriert durch die Zimmerwalder Konferenz 1915, an der ein breites Spektrum von Gegnerinnen und Gegner der Burgfriedenspolitik von Pazifisten bis Lenin und die Bolschewiki teilnahmen, ist sie breit ausgerichtet. Das Bemerkenswerte 1915 war, dass die klare Positionierung in einer Strategiediskussion vom Standpunkt jeder einzelnen Organisation gegen den Krieg und gegen die Zusammenarbeit mit den jeweils Herrschenden letztendlich in einer Konsensresolution endete. Wir sind davon angeregt, die damalige klare Positionierung gegen jede Burgfriedenspolitik für heute zu aktualisieren. Dafür möchten wir mit vielen Unterstützerinnen und Unterstützern eine möglichst vielfältige Bandbreite aus der fortschrittlichen demokratischen und antiimperialistischen Friedensbewegung gewinnen.

Die Konferenz wird als „Hybrid“-Seminar organisiert - mit der Option sowohl zur Präsenz- als auch zur online-Teilnahme. Es wird als eintägiges Diskussions-Seminar unter Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner auf antifaschistischer Grundlage stattfinden, untergliedert in inhaltliche Blöcke mit Impulsbeiträgen und anschließend offener Diskussion. Die Auswahl der Redner und Rednerinnen soll die Breite der Bewegung widerspiegeln.

Bisher geplanter Ablauf

Begrüßung: Warum Zimmerwald 2.0?

Kulturbeitrag, Vorstellung des Ablaufs, Regeln (9:00 Uhr bis 10:00 Uhr)

Weltkriegsgefahr: Alarmstufe Rot!? (10:00 Uhr bis 12:30 Uhr)

Drei Impulsbeiträge à 7 oder 8 Minuten, offene Diskussion à 3 Minuten

12:30 – 13:30 Uhr Mittagspause

Drei Impulsbeiträge à 7 oder 8 Minuten, offene Diskussion à 3 Minuten

15:30 – 16:00 Uhr Kaffeepause

bis 18:30 Uhr)

Drei Impulsbeiträge à 7 oder 8 Minuten, offene Diskussion à 3 Minuten

19:00 Uhr Kulturfest

Sonntagvormittag findet ein Spaziergang auf den Spuren Lenins durch Zürich statt.

Hinweise zu Unterbringung und Finanzen: Alle besorgen ihren Übernachtungsplatz selbst und finanzieren ihre Teilnahme. Der Raum liegt recht zentral, aber auch Übernachtung weiter außerhalb ist durch gut ausgebauten Nahverkehr kein Problem. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro (= Kostenbeitrag für Anmietung der Räume, Video-Dokumentation, Kaffee, Tee und Snacks). Spenden erbeten! Günstige Unterkünfte sind z.B. die Jugendherberge Zürich (allerdings etwas außerhalb), das Flag Hotel Zürich oder das Easy Hotel.

Sendet alle Fragen, Ideen und Hinweise an unitedfrontsecretariat@protonmail.com

Der Aufruf im pdf-Format