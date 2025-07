Die Zärtlichkeit der Völker und die Spenden für die MLPD!

Der Solidaritätspakt der ICOR mit Al-Awda bringt – wie Che Guevara sagte – „die Zärtlichkeit der Völker“ zum Ausdruck. Doch schon die Strafanzeige weist darauf hin: Humanitäre Hilfe allein wird das palästinensische Volk nicht befreien! Freiheit für Palästina erfordert den politischen Kampf in Palästina selbst, die Verbrüderung mit dem Klassenkampf auf der ganzen Welt, den proletarischen Internationalismus und die Stärkung der internationalen Solidaritätsbewegung. Du willst nicht nur Not lindern, sondern beseitigen? Ja, wer wirkliche Befreiung will, der muss auch die Parteien und Organisationen stärken, die die länderübergreifende Koordination und Kooperation Wirklichkeit werden lassen. Also: Genauso lebhaft und zärtlich wie für Al-Awda – spenden und Spenden sammeln für MLPD und REBELL.