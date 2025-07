Eine versteckte Steuer für die US-Massen

Welches Ziel also verfolgt die Trump-Regierung mit ihren Zöllen? Geht es hier wirklich im Protektionismus? Am Ende geht es nur darum, die Massen auf einem Umweg für die Monopolprofite zahlen zu lassen.

Anfang April hatte Trump zunächst hohe Zölle auf die Importe aus zahlreichen Ländern angekündigt, sie dann aber auf einen Basissatz von zehn Prozent gesenkt, um für 90 Tage Verhandlungen zu führen. Am Samstag hat er Zölle von 30 Prozent auf EU-Importe angekündigt, wenn es bis zum 1. August keine Einigung über den bilateralen Handel gibt. Von der Leyen hat sich gelassen gegeben und keine Gegenmaßnahmen bis zum 1. August angekündigt.

Es scheint und ist auch chaotisch: Trump droht mit Zöllen, setzt sie aus, nimmt sie zurück, spricht neue Zölle aus, und bei allem behauptet er stets, damit gleiche er dann das Handelsdefizit aus und lasse die ausländischen Händler ihren gerechten Anteil zahlen. Damit verbreitet er die wahnhafte Vorstellung, dadurch die US-Wirtschaft ankurbeln zu können. Das funktioniert so natürlich nicht, denn der Markt in den USA braucht die Güter, die er importiert, trotzdem; ob das nun Rohstoffe, Maschinen oder Waren sind.

Es geht um den Staatshaushalt

Der wirkliche Kern von Trumps Zoll-Politik liegt in den Interessen der US-Monopole. Die wollen endgültig aus der Finanzierung des Staatshaushalts heraus genommen werden - Steuern schmälern den Profit! Trump hat, seinerzeit noch beraten von Musk, hier bereits erhebliche Entlastungen für die Monopole durchgeführt, Konzernsteuern gesenkt und Auflagen gestrichen, dafür öffentliche Dienste und Sozialleistungen gekürzt. Und das soweit, ohne die Massensteuern in einem vergleichbaren Maße anzuheben. Und so kann er den US-Haushalt nicht auf Dauer am Laufen halten, besonders bei den massiven Ausgaben für die Weltkriegsvorbereitung gegen den Hauptfeind der USA, das sozialimperialistische China.

Wie aber funktioniert das dann? Die Zölle werden von den Verkäufern auf die Importeure und von den Importeuren auf die Endverbraucher durchgereicht. Das heißt: Die Zölle zahlen in der Hauptseite die breiten Massen in den USA, sie sind quasi am Ende eine verkappte Massensteuer, die über den Import vorfinanziert wird.Es sind aber nicht nur die Massen in den USA, denn die (beispielsweise) europäischen Verkäufer reichen die Belastungen ihrerseits nicht nur an die Importeure, sondern auch die Massen in der EU. Und die Gegenmaßnahmen der EU haben nochmals denselben Effekt, nur in umgekehrter Richtung.

Das Volumen ist erheblich: Das US-Finanzministerium gibt an, dass sich die Zolleinnahmen im Juni auf einen Rekordwert von rund 27 Milliarden Dollar brutto vervierfachten. Damit überschritten die Einnahmen aus Zöllen erstmalig 100 Milliarden Dollar. Dieses Geld braucht Trump für die den Monopolen versprochenen Steuersenkungen, wenn er nicht den Kollaps des US-Haushalts riskieren will.

Eine Verzweiflungstat

Die chaotischen Schwankungen in der US-Zoll-Politik ergeben sich aus den in diesem Ansatz liegenden Widersprüchen, denn indirekt schadet sie dem Absatz durch eine massive Verteuerung der Waren auf dem US-Markt. Rohstoffe werden für die Fertigung in den USA gebraucht - und teilweise stockte sogar die Produktion.

Der Versuch, die Zölle im Interesse der Maximalprofite der Monopole mit den Nachteilen zu tarieren, ist praktisch nicht zu schaffen; man könnte sagen, dieser Lösungsversuch katalysiert die Widersprüche in der kapitalistischen Produktionsweise nur noch weiter. Die Zoll-Politik ist auch die Verzweiflungstat des immer kränker werdenden US-Imperialismus. Die Krisenhaftigkeit des imperialistischen Weltsystems ist eine wahre Hydra: Mit dem Versuch, auf eine Krise einzuwirken, erzeugt Trump mehrere neue Krisen und untergräbt seine eigene Massenbasis in den USA.