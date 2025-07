Einladung zur Vorbereitung und aktiven Teilnahme

Der Aufruf zum IEC 2026 geht zurück auf eine 2-tägige umweltpolitische Strategiekonferenz am 20./21. April 2024 in Potsdam. Mit ca. 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und Delegationen aus 13 Ländern war diese Konferenz in vieler Hinsicht etwas Neues und ein hoffnungsvoller Anfang eines weltweiten Zusammenschlusses gegen die sich entwickelnde globale Umweltkatastrophe.

In der Abschlusserklärung dieser Konferenz wurde festgestellt: „Sie war ein Kontrastprogramm zu den alljährlichen Weltklimakonferenzen, die trügerische Hoffnungen aussenden und sogar zum Marktplatz umweltschädlicher Projekte wurden. Die 450 namentlich Unterstützenden im Vorfeld kamen aus über 40 Organisationen und fünf Parteien (…). Delegationen der internationalen Bergarbeiterbewegung oder aus Auto-, Metall- und Elektrobetrieben (…) prägten die Diskussion mit. Kritische und fortschrittliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligten sich genauso aktiv wie Vertreterinnen und Vertreter der Flüchtlingsbewegung. Internationale Delegationen kamen aus 13 Ländern: Zypern, Spanien, Israel, Russland, Indien, Westsahara, Marokko, Peru, Kongo, Österreich, Togo, Ukraine, Frankreich. (…) Es war eine Konferenz des gegenseitiges Kennenlernens, der Vertrauensbildung und gegenseitiger Wertschätzung! (…) Gemeinsamer Nenner war: Der Umweltkampf muss gesellschaftsverändernd sein!“

Mit dem IEC 2026 soll dieser Weg fortgesetzt und auf eine höhere Stufe gehoben werden. Am bewährten Prinzip der Selbstorganisation und Selbstfinanzierung wollen wir festhalten, um in keine Abhängigkeit zu geraten und die Überparteilichkeit und Gleichberechtigung aller Beteiligten zu wahren. Der Zeitpunkt des mehrtägigen IEC 2026 wird voraussichtlich vor oder während der Weltklimakonferenz COP31 Ende 2026 stattfinden. Es wird Plenumsdiskussionen, Foren zu einzelnen Themen, ein großes Kulturevent mit der Bevölkerung am Austragungsort und am Ende Beschlüsse zur weiteren Zusammenarbeit geben. Land und Stadt werden in den nächsten Monaten in Abstimmung mit internationalen Unterstützern festgelegt.

Wir bitten Sie, Ihre Teilnahme am IEC 2026-Vorbereitungsprozess ernsthaft zu prüfen! Die enorme Verschärfung der internationalen Situation durch imperialistische Kriege und Faschismus spitzen die globale Umweltkatastrophe weiter zu. Aber auch der Widerstand wächst! Hier soll der IEC 2026 einen wichtigen Beitrag zur weltweiten Strategiediskussion leisten: welchen Weg zur Befreiung von Umweltzerstörung, Krieg und faschistischer Gefahr kann und muss die Menschheit gehen? Solidarische Diskussion unterschiedlicher Standpunkte, Austausch der vielfältigen Erfahrungen im Kampf gegen die globale Umweltkrise, gemeinsame Beschlüsse zur weiteren Zusammenarbeit dort wo wir uns einig sind!

Am 14. September 2025 wird die nächste Vorbereitungskonferenz in Form eines ZOOM-Meetings mit Übersetzung in mehrere Sprachen stattfinden. Dazu sind Sie

ebenfalls herzlich eingeladen; ein Teilnahme-Link folgt dann.

Es grüßt Sie die Koordinierungsgruppe des IEC 2026. Wir freuen uns auf Ihre/Eure Rückmeldung! (möglichst bis 10. August 2025)

Für die Koordinierungsgruppe des IEC 2026,

Jasminka Brebric-Meier, Gerry Wolfer

Web: www.umweltstrategiekonferenz.org

E-Mail: post@iec2026.org