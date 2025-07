Schkeuditz

Ergebnis der Urabstimmung am DHL-Hub: Die Mehrheit will unbefristet streiken

Vorgestern, am 17. Juli, wurde das Ergebnis der Urabstimmung bekanntgegeben: 78 Prozent der verdi-Mitglieder am DHL-Frachtflughafen in Schkeuditz stimmten für einen unbefristeten Streik.

Korrespondenz