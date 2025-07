Am Mittwoch, dem 9. Juli, traten rund 280 Mitglieder der Gewerkschaft Unifort bei der Wartungsfirma Cascade Aerospace in Abbostford in den Streik. Die Beschäftigten des Werks führen wichtige Wartungs-, Reparatur- und Überholungsarbeiten (MRO) an einer Vielzahl von Militär- und Zivilflugzeugen durch. Sie fordern Lohnerhöhungen wie in vergleichbaren Arbeitsplätzen in der Luft- und Raumfahrtbranche. Nach langen ergebnislosen Verhandlungen hatten dafür am 2. Juni 95% der Gewerkschaftsmitglieder für Streik gestimmt.