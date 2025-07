Fluten sind keine Überraschung - verhindern und vorbereiten!

220 Opfer hatte die Flutkatastrophe 2021 in Deutschland und Belgien mindestens. Weitere Flutkatastrophen allein in Deutschland haben 2023 zahlreiche Gemeinden in Nord- und Ostdeutschland getroffen. Im letzten Jahr stellte unsere Ortsgruppe in Düsseldorf zum zweiten Jahres­tag der Flut fest, dass bisher aus dieser verheerenden Katastrophe keine tiefgreifenden Lehren gezogen wurden.

Durch ein Mitglied unserer Umweltgewerkschaftsgruppe und seine Familie wurden wir aufmerksam, dass die Landes- und die Bundesregierung die Geschädigten von 2021 buchstäblich alleine lässt. Versicherungen, Baugewerbe, Sachverständige nützen die Situation zur Geschäftemacherei. Unsäglich bürokratische Anforderungen blockieren die Hilfe für die Betroffenen - eine Verhöhnung der zehntausende Helfer nach der Flut. Daher organisierten wir zum 2. Jahrestag eine Protestkundgebung vor dem Landtag NRW - allerdings ohne Gehör zu finden.

Es fehlen Geld und Plan für wirksamen, bundesweiten Hochwasserschutz. Die Masse der Kommunen ist nicht besser vorbereitet, viele Bürger sind nicht besser informiert. Die nächste Flut kommt bestimmt. Viele Betroffene haben Gelder vom Wiederaufbaufonds des Lands NRW nicht gesehen, der zunächst Ende Juni 2024 auslaufen sollte ...

Wir brauchen eine Gesellschaftsordnung, in der nicht der Profit regiert. Wir schlagen unter anderem folgende Forderungen vor: