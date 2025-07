Spannende Spiele auf hohem Niveau

Die deutschen Spielerinnen stehen nach diesem Wahnsinnsspiel und einer hervorragenden kämpferischen Leistung und Moral verdient im Halbfinale. Damit knüpfen die jetzt abgeschlossenen Viertelfinalspiele nahtlos an den bisherigen Verlauf der EM an, die bereits jetzt schon eine überaus gelungene Werbung für den Frauen-Fußball ist und ihm viel neue Anhänger, Anhängerinnen und Mitspielerinnen bringen wird.

Lediglich der Grund für das Spielen in Unterzahl sollte nicht Schule machen: Kathrin Hendrich bekam in der 13. Minute völlig verdient die rote Karte. Sie hatte einer französischen Spielerin wüst an den Haaren gezogen.

Großartige Leistungen

Es ist allerdings schon etwas lächerlich, den Einzug ins Halbfinale als verdienten Lohn für die Rückkehr zu „deutschen Tugenden“ zu deklarieren, wie es unter anderem das Magazin STERN heute darstellte¹. Auch der Underdog Schweiz bot gegen den Top-Favoriten Spanien eine ähnlich großartige Leistung. Das Viertelfinale insgesamt demonstrierte Kampfgeist, Physis, taktische Brillanz und einen Teamgeist aller verbliebenen Mannschaften. Um jeden Ball wurde gekämpft und sich für die gesamte Mannschaft eingesetzt. Von den verbliebenen Mannschaften England, Italien, Spanien und Deutschland hat jede das Zeug zum Meister.

Die große Leistungsdichte ist nicht zuletzt auch Ausdruck der weiter gewachsenen Internationalisierung im Frauen-Fußball. Viele Spielerinnen spielen im europäschen Ausland. Sie kannten von daher Stärken und Schwächen ihrer Gegnerinnen aus nächster Nähe. Das sorgte auch für eine andere Atmosphäre auf dem Rasen. Siegerinnen und Besiegte gingen Arm in Arm vom Platz – und das Ehrenspalier der spanischen Spielerinnen für ihre geschlagenen Gegnerinnen aus der Schweiz war einmalig und sorgte für Gänsehaut. Und auch auf den Rängen und in den Straßen der Austragungsstädte herrschte Freude und ein solidarischer Umgang der Fans untereinander, wie es ihnen die Spielerinnen auf dem Rasen vormachten.

Profi(t)fußball im Kapitalismus unter Infantinos Ägide

Das alles steht im krassen Unterschied zu der Haltung der FIFA-Bosse um FIFA-Boss Infantino. Dieser feierte in seiner üblichen Art der Selbstinszenierung und Selbstüberschätzung die Klub-WM der Männer als „riesigen, riesigen, riesigen Erfolg“ und gelungenen Test für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Dabei demonstrierte er einige der hässlichen Seiten einer Entwicklung, die der Profi(t)fußball im Kapitalismus unter Infantinos Ägide inzwischen genommen hat - mit der Klub-WM als eine Geldmaschine mit absurd hohen Prämien und Gehältern.

Ohne Rücksicht auf die Umwelt und Gesundheit der Spieler und Zuschauer, die aufgrund der Klimakatastrophe einer krassen Hitze ausgesetzt waren. Alles in allem ein missratener Testlauf auch deshalb, weil sie gezeigt hat, wie der Fußball von dem Faschisten Trump nicht nur bei der Siegerehrung instrumentalisiert wurde.

Das kann und wird den Fußballfans den Spaß an den kommenden Spielen am Dienstag und Mittwoch nicht verderben. Am kommenden Mittwoch steht für die deutschen Fußballerinnen und ihren Fans das Highlight an, wenn die gestärkten deutschen Spielerinnen auf den amtierenden Weltmeister Spanien treffen.

Können sie ein „zweites Wunder von Basel“ schaffen? Man(n)/ Frau darf gespannt sein.

Dieser Artikel steht Leserinnen und Lesern von Rote Fahne News kostenfrei zur Verfügung. Die Erstellung von Rote Fahne News ist jedoch nicht kostenlos. Hier erfahren Sie / erfahrt ihr, wie man bequem für Rote Fahne News spenden kann!