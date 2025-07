Glyphosat in viel geringeren Mengen krebserregend als bisher angenommen

Das Umweltinstitut München schreibt jetzt in seinem neuen Newsletter vom 8. Juli 2025: "Eine neue Studie zeigt: Glyphosat ist schon in viel geringeren Mengen krebserregend als bisher angenommen. Und dennoch wird kein anderes Ackergift so häufig eingesetzt wie Glyphosat.“

Mehr als 2300 Tonnen des Unkrautvernichters gingen allein 2023 in Deutschland über die Ladentheke. Europaweit landet jedes Jahr die 20-fache Menge auf unseren Feldern. Dass Glyphosat krebserregend ist, ist schon lange bekannt, und es gibt immer noch kein vollständiges Verbot.

Das Umweltinstitut München schreibt weiter: „Doch die neuesten Studienergebnisse bringen das Fass endgültig zum Überlaufen. Sie zeigen: Selbst winzige Dosen, die Behörden bislang als völlig unbedenklich einstufen, haben im Laborversuch Krebs ausgelöst – darunter Leukämie sowie Tumore in Brust, Eierstöcken, Leber und Nieren. Trotzdem wird Glyphosat weiterhin massenhaft eingesetzt.“

Dass dabei von der jetzigen Regierung keine Besserung zu erwarten ist, liegt auf der Hand. Doch das Problem ist grundsätzlicher. In dem Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ heißt es dazu weiter: “Totalherbizide wie Glyphosat, aber auch die in Europa üblichen Herbizid-Mischungen führten zur fast vollständigen Vernichtung der Ackerbeikräuter, des sogenannten »Unkrauts«. Bauern, Winzer und Gärtner kommen aber kaum umhin, Herbizide zu nutzen, um im erbitterten Konkurrenzkampf zu überleben.“³

Das heißt, die Landwirtschaft, die so handelt, ist nicht nur verantwortungslos, sondern die Gesetze des Kapitalismus zwingen dazu. Für uns steht fest: Dieses Gift muss sofort verboten werden.