Großer Sieg der Arbeiter- und der Friedensbewegung

Rauchbomben und Friedensparolen „Freiheit für Palästina“. Hafenarbeiter, viele Mitglieder linker Organisationen, von Friedensinitiativen und Gewerkschaften.

Alle folgten geschlossen dem Aufruf der Hafenarbeitergewerkschaft ENEDEP. Dieser und weitere Aufrufe hatten das Ziel, an den Kais 2 und 3 des Hafens die Entladung von Kriegsmaterial zu verhindern. Es ist für das faschistische Regime Israels bestimmt, das es einsetzen will, um den Völkermord am palästinensischen Volk fortzusetzen. Die Hafenarbeiter und alle Beteiligten bekämpfen entschlossen die Verwicklung des Hafens in die Kriege der Imperialisten. Tausende Menschen im und vor dem Hafen verhinderten die Entladung!

Vertreter der Gewerkschaft ENEDEP gaben bekannt, dass die fünf Container mit der Kriegsladung ausfindig gemacht worden sind und nicht entladen werden, solange sie sich im Hafen von Piraeus befinden. Die Hafenarbeiter berichteten stolz, dass sie mit ihrer Gewerkschaft bis zum 20. Juli wachen werden. Solange wird das Schiff im Hafen bleiben und die Arbeiter werden dafür sorgen, dass es nicht entladen wird!