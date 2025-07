Hafenarbeiter blockieren Verladung von Militärstahl nach Israel - OXI an alle Kriegstreiber!

Rote Fahne News berichtete mehrfach, zuletzt hier: Montag früh um 6.30 Uhr Kundgebung gegen Militärtransport nach Israel

Das war ein unüberhörbares „OXI“ für alle Kriegstreiber.

Der letzte Aufruf der Hafenarbeiter: „Wagt es nicht, euch mit uns anzulegen" hat die Reeder und Ministerpräsident Mitsotakis eine schlaflose Nacht bereitet. Sie trauten sich dann wirklich nicht, sich mit den Arbeitern anzulegen und die Eingreiftruppe MAT einzusetzen. Die Arbeiter stellen sich an die Spitze der Bewegung gegen den Völkermord in Gaza und für die Befreiung Palästinas. Schiffsbetreiber und Regierung waren gezwungen, weiter das Versteckspiel zu spielen. Mitten in der Nacht luden sie auf dem Meer die Ladung auf ein anderes Schiff der Cosco-Flotte um. Dieses Schiff wird am Mittwochabend um 22:00 den Hafen von Piräus anlaufen.

Die PENEM-Hafenarbeiter, die erst kürzlich einen zehntägigen erfolgreichen Streik erfolgreich durchgeführt haben, waren selbstverständlich dabei. Antonis Dalakogeorgos, Präsident der Gewerkschaft PENEN, betonte, dass dies ein Sieg der immer stärkeren kämpferischen Friedens- und Arbeiterbewegung ist. Alle haben verhindert, dass der Hafen von Piräus von den Mördern der Palästinenser genutzt wird.

Markos Bekris, der Vorsitzende der ENEDEP-Gewerkschaft der Cosco-Hafenarbeiter: „Die Hafenarbeiter unterschreiben, dass sie nicht ihre Hände mit dem Blut der Völker färben.“

Eine Arbeiterdelegation der Gewerkschaft ENEDEP führte eine gründliche Kontrolle des Schiffes „Ever Golden” durch. Sie stellten fest, dass auf dem Schiff aktuell kein Kriegsmaterial transportiert wird. Sie erklärten, dass sie weiterhin Kontrollen durchführen werden.

Auf der Abschlusskundgebung war für alle Beteiligten klar: "Wir werden so oft wie nötig hier sein, um zu verhindern, dass der Hafen von Piräus von den Mördern der Palästinenser genutzt wird”. Neue Blockade der Völkermordschiffe am Mittwoch, dem 16. Juli 2025.

Im Hafen von Thessaloniki wurde von Arbeiterverbänden und Arbeitergewerkschaften von Metall Zentralmakedonia, von Angestellten im Privatsektor und der Baugewerkschaft eine kämpferische Solidaritätskundgebung durchgeführt, um sich mit den Hafenarbeitern von Piräus und allen anderen Friedenskämpfern von Athen zu solidarisieren.