Heute Abend um 21.30 Uhr wieder Kundgebung im Hafen

Piräus wird kein Kriegshafen für den Mord am palästinensischen Volk!

Nach der erfolgreichen Mobilisierung von vielen Gewerkschaften, Arbeiterorganisationen, Studenten und Schülern, der Athener Bevölkerung und der Bevölkerung weiterer griechischer Städte wird es heute Abend den Kriegstreibern nicht gelingen, ihre Todesfracht zu verladen. Freunde und Bekannte berichten, dass es für sie „Pflicht eines jeden Menschen ist, dort zu sein!“ Es gibt keine linke und revolutionäre Organisation und Partei, die sich nicht an der Blockade beteiligt.

Hier ein Aufruf der M-L KKE

(Marxistisch Leninistische Kommunistische Partei Griechenlands)

Die M-L KKE verurteilt die Regierung der NEA DIMOKRATIA, die weiterhin den mörderischen Staat Israel in seiner völkermörderischen Operation gegen das heldenhafte Volk Palästinas auf jede erdenkliche Weise unterstützt. Jetzt versucht sie, den Hafen von Piräus zu nutzen, um mit dem Schiff „Cosco Shipping Pisces“, das am Mittwochabend in Piräus erwartet wird, militärisches Material nach Israel zu transportieren.

Wir verurteilen diese Aktion der Regierung, sich erneut auf die Seite des Völkermordstaates Israel und seiner imperialistischen Verbündeten (USA, NATO, EU) zu stellen, und fordern, dass es keinerlei Einmischung und Unterstützung der Regierung für Israel gibt.

Wir stehen an der Seite des palästinensischen Volkes und unterstützen den Kampf der Hafenarbeiter und anderer Gewerkschaften, damit der Hafen von Piräus nicht für den Transport von Kriegsmaterial gegen Gaza genutzt wird.

Wir rufen zu einer Massenmobilisierung auf:

Mittwoch, 16. Juli, um 21:30 Uhr an den Kais 2 und 3 im Hafen